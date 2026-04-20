El euro baja frente al dólar tras reavivarse las tensiones entre EE. UU. e Irán

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1770 dólares, por debajo de los 1,1816 dólares del viernes pasado, cuando la noticia de la reapertura del estratégico estrecho por parte de Teherán había impulsado a la moneda única.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1760 dólares, frente a los 1,1797 dólares del último día de cotización.

La tregua entre Irán y EE. UU. expira el próximo miércoles, sin que Teherán haya confirmado aún si enviará a una delegación a la segunda ronda de negociaciones de paz en Islamabad, hacia donde está viajando ya el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

En este contexto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes un 5,74 %, hasta los 88,66 dólares el barril, y el petróleo brent un 5,5 %, hasta los 95,35 dólares.

La analista de Commerzbank Thu Lang Nguyen señalaba sin embargo este lunes que, aunque el dólar fue uno de los grandes beneficiados de la crisis energética de 2022, en esta ocasión el euro está manteniendo su terreno relativamente bien, puesto que los mercados confían en que el BCE reaccionará rápidamente a los riesgos de inflación.