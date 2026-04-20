El Gobierno alemán recuerda a Bulgaria que UE necesita socios fiables en tiempos difíciles

"Esperamos que en Sofía se pueda formar rápidamente un Gobierno estable, ya que, en tiempos difíciles, necesitamos socios fiables en la Unión Europea para hacer frente a los numerosos retos que debemos abordar juntos", declaró en una rueda de prensa ordinaria Josef Hinterseher, portavoz alemán de Exteriores.

Agregó que el Ejecutivo alemán "naturalmente ha tomado nota" de los primeros resultados y, a ese respecto, señaló que la práctica habitual es no hacer comentarios acerca de los "asuntos internos" de un socio cercano de la UE.

Tampoco quiso hacer ningún tipo de valoración sobre el candidato ganador, al argumentar que el Gobierno alemán mantiene un diálogo estrecho y de confianza con todos sus socios, con los que colaborará en el seno de la UE.

Ahora, en primer lugar, hay que esperar a que se forme el Gobierno en Bulgaria, lo cual implica que queda aún un proceso por delante, para luego conocer el posicionamiento del futuro Ejecutivo búlgaro, indicó.

"Sobre la base de ese posicionamiento, colaboraremos, por supuesto, siempre de forma estrecha y en un clima de confianza con los socios europeos, teniendo en cuenta nuestros propios intereses", añadió.

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Rechazó entrar en el terreno de la especulación al ser preguntado por un posible bloqueo, ahora por parte de Bulgaria, al préstamo de 90.000 millones de euros por parte de la UE a Ucrania acordado en diciembre pasado y a las sanciones contra Rusia, como ya hiciera antes el primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán.

"En principio, partimos de la base de que, al igual que en el pasado, a través del diálogo con todos nuestros socios europeos será posible seguir encontrando una posición europea firme y unida, y garantizar una OTAN fuerte y una Ucrania capaz de defenderse", dijo el portavoz.

Al mismo tiempo, al ser peguntado si espera un desbloqueo de la ayuda a Ucrania en la reunión el martes en Bruselas de los ministros de Exteriores de la UE, reiteró, sin querer anticiparse a las conversaciones, que el Gobierno alemán parte de la base de una pronta decisión y trabaja para que se produzca cuanto antes.