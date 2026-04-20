El Gobierno paquistaní se reúne con el embajador de Irán ante la cita en Islamabad

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, recibió al embajador iraní, Reza Amiri Moghadam, para informarle de que los preparativos están "completos" y que se han dispuesto "dispositivos de seguridad infalibles para las delegaciones extranjeras".

Según un comunicado oficial, el diplomático iraní "apreció el papel positivo y constructivo de Pakistán" en sus esfuerzos por reducir las tensiones regionales.

Esta reunión se produce mientras Islamabad permanece bajo un estricto bloqueo de seguridad. La "Zona Roja", el enclave que alberga embajadas y sedes gubernamentales, se encuentra sellada al tráfico, con oficinas y escuelas cerradas por orden administrativa.

El hotel Serena, sede de la primera ronda de contactos, permanece desalojado y bajo control militar.

Naqvi, que también se reunió hoy con la jefa de la misión de EE. UU., Natalie Baker, reiteró que Pakistán aboga por una "solución duradera a través de canales diplomáticos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mediación de Islamabad intenta sortear la reciente escalada de tensión, marcada por el ultimátum del presidente Donald Trump de destruir infraestructuras críticas en Irán si no hay acuerdo, y por la captura de un buque iraní por la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Pese a los preparativos, Teherán no ha confirmado oficialmente si enviará una nueva delegación a la mesa de diálogo que Pakistán busca reactivar contra reloj.