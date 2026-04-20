El Kremlin alaba el llamamiento de Radev al diálogo con Rusia tras victoria en Bulgaria

"Realmente nos impresionan positivamente las palabras del señor Radev que ganó en las elecciones (búlgaras) y de otros líderes europeos sobre la disposición de solucionar los problemas con Rusia por medio del diálogo pragmático", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Preguntado si advierte un cambio de la retórica política en la Unión Europea (UE) señaló que consideraba anticipado "sacar conclusiones sobre un cambio del clima político europeo, ya que vemos que las declaraciones desde Bruselas son totalmente de otro tipo".

Pero recalcó su beneplácito con la postura de Radev y las recientes declaraciones del conservador húngaro Péter Magyar, que se expresó a favor de dialogar con Moscú tras derrotar hace una semana a Viktor Orbán.

"Esto nos agrada, es algo que saludamos, consideramos que cualquier contradicción que exista, cualquier divergencia en los intereses mutuos, puede y debe solucionarse solo en la mesa de negociaciones", sostuvo.

Aseveró que "Rusia jamás rechazó el diálogo, por el contrario lo buscamos, pero lo más frecuente todavía es que Europa no nos responde con reciprocidad".

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De confirmarse este resultado tras el escrutinio total, Bulgaria Progresista, la formación de Radev, contará con 131 de los 240 escaños del Parlamento, lo que podría dar lugar a un gobierno estable que saque al país del estancamiento político de los últimos cinco años, en los que hubo ocho elecciones parlamentarias.

Radev, que en enero pasado dimitió de la presidencia del país para concurrir en estos comicios, ha capitalizado el descontento ciudadano en un país de 6,5 millones de habitantes con una campaña centrada en la lucha contra la corrupción, la pobreza y contra la oligarquía de políticos y empresarios que, a su juicio, domina el país.

Además, aboga por mejorar las relaciones con Rusia, acabar con las sanciones y reabrir el flujo de petróleo y gas ruso hacia Europa, y ha mostrado su admiración por el líder ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, principal aliado del Kremlin en el seno de la UE.