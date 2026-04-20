El Kremlin vuelve a ofrecer sus servicios para solucionar la guerra de Irán

"Como se ha manifestado repetidamente en distintos niveles, estamos dispuestos a brindar toda la asistencia necesaria para lograr una solución pacífica y un acuerdo adecuado", comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Hoy Peskov describió la situación en oriente como "frágil e impredecible", pero espera que "el proceso de negociación continúe y que ello ayude a evitar un nuevo escenario de violencia".

El portavoz añadió que de lo contrario "podrían haber consecuencias mucho más negativas para la seguridad regional y la economía mundial".

Actualmente Rusia no se encuentra en la mesa de negociaciones, pero ha declarado varias veces su aspiración a participar en el proceso de paz, así como retirar el uranio enriquecido iraní, uno de los acuerdos barajados entre Estados Unidos e Irán todavía antes del inicio de los ataques contra la república islámica a finales de febrero.

El ejército estadounidense atacó hoy un buque con bandera iraní que procedía de China que trató de saltarse el bloqueo marítimo, por lo que Teherán reaccionó atacando con drones posiciones navales de Washington cercanas al estrecho de Ormuz.

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El excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Ebrahim Azizi comentó hoy a la televisión británica que Irán nunca entregará el control del estrecho de Ormuz porque es un "derecho inalienable" de Teherán.