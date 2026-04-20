Europa apunta a caídas de más del 1 % ante las dudas sobre negociaciones de paz EEUU-Irán

A las 7:30 horas (5:30 GMT) de este lunes, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 1,20 %, mientras los de la Bolsa de París se dejan el 2 % y los de la Bolsa de Londres el 0,50 %.

Los futuros del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, descienden el 1,20 %.

En Estados Unidos, los principales indicadores de Wall Street también apuntan una apertura en rojo, con caídas que superan el 0,70 % en el caso del Dow Jones de Industriales.

Y ello, después de los máximos alcanzados el pasado viernes en el S&P 500 tras una tendencia positiva en Wall Street y también en Europa, donde las bolsas celebraron la decisión de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz tras el anuncio de alto el fuego en el Líbano.

No obstante, las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán de este fin de semana han reavivado las dudas acerca de que ambos países retomen las negociaciones de paz.

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Estados Unidos anunció este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

Irán, por su parte, ha denunciado que este ataque supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

El incidente se produce antes de una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, a la que asistirá el vicepresidente estadounidense, JD Vance, mientras que Irán ha negado su participación hasta que Estados Unidos levante su bloqueo marítimo.

Como consecuencia, el barril de petróleo brent para entrega en junio, que se hundió el 9 % este viernes, se dispara hoy el 5,45 %, hasta los 95,31 dólares.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), el de referencia en EE. UU. y que también se desplomó casi un 12 % el viernes tras la reapertura del estrecho de Ormuz, sube a esta ahora el 5,87 %, hasta los 88,77 dólares.

Pese a todo ello, en Asia la tendencia es positiva: el Nikkei de Tokio avanza el 0,84 %, el Hang Seng de Hong Kong el 0,71 % y la Bolsa de Shanghái el 0,69 %.

El euro se revaloriza y se cambia a 1,175 dólares, mientras el oro retrocede el 0,81 %, hasta los 4.791,94 dólares.

La plata cotiza en los 79,86 dólares, tras bajar el 1,28 %.

El bitcóin cae el 1,86 %, hasta los 74.193 dólares.