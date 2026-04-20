Expertos ONU se unen a llamada para que la UE suspenda su acuerdo de asociación con Israel

Ginebra, 20 abr (EFE).- Más de una veintena de relatores y expertos en derechos humanos de la ONU pidieron que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación con Israel, un día antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete en la que se espera que países como España oficialicen esta solicitud.