Figuras políticas de Argentina despiden al fallecido actor y exdiputado Luis Brandoni

Macri escribió en sus redes sociales que el actor fue "un tipo que se la jugaba, que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas" y que "defendió la libertad, la democracia y la República, con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo".

Brandoni fue afiliado desde muy joven a la UCR, el partido de centro derecha que lideró la transición a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, estuvo detenido durante la dictadura y años después llegó a ocupar un escaño en el Congreso. Pero su actividad política nunca lo alejó de la actuación.

"Tuvimos una muy linda relación, incluso a pesar de que empezamos en las antípodas -él era reacio a la propuesta del PRO e incluso a mi persona-, pero supimos superar prejuicios y construir un vínculo de afecto y respeto", agregó el exmandatario, quien compuso una alianza con la UCR para llegar al Gobierno en 2015.

Cifelli, por su parte, afirmó que "Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural".

"Supo retratar como pocos el alma argentina y fue un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones. Su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura", agregó el secretario de Cultura del gobierno actual.

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La UCR afirmó sobre Brandoni en sus redes sociales: "Hoy es un día de enorme tristeza para la cultura argentina, porque se fue uno de esos grandes actores con los que diferentes generaciones crecieron, disfrutando su arte en el teatro, el cine o la televisión".

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional de Milei y actual senadora por el oficialismo, dijo que 'Beto' fue "talento, carácter y coraje" y lo definió como "un artista único y un hombre excepcional".

Jorge Macri, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, despidió al actor en sus redes sociales y lo definió como "eterno": "Se fue un gran hombre. Un actor inigualable. Cine, teatro y televisión. Generoso y comprometido como pocos con la política y la República".