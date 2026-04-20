FundéuRAE: "barco zombi", mejor que "barco zombie"

En las noticias pueden verse frases como “Este es el segundo barco zombie que transita por el estrecho de Ormuz” o “Algunos navíos han decidido hacerse pasar por barcos zombies y así esquivar el cobro aduanero”.

Para aludir a los barcos que fingen otra identidad con el objetivo de poder navegar sin dificultades, se utiliza la expresión “barco zombi”, con el último elemento adaptado a partir del inglés, por lo que resulta preferible a “barco zombie”.

Aunque puede resultar transparente la expresión —pues con “barco zombi” se transmite la idea de que se ha reanimado una nave “muerta”, como un zombi—, es posible aplicar resalte (comillas o cursiva) en “zombi” para llamar la atención al lector sobre este uso.

En cuanto al plural, si se considera que la expresión está formada por dos sustantivos en aposición, el plural es “barcos zombi”, pero “barcos zombis” también es válido si “zombi” se emplea con valor adjetival.

Por tanto, en los ejemplos lo indicado habría sido escribir “Este es el segundo barco zombi que transita por el estrecho de Ormuz” y “Algunos navíos han decidido hacerse pasar por barcos zombi/zombis y así esquivar el cobro aduanero”.

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