Gobierno checo quita carácter oficial a contactos institucionales de alto nivel con Taiwán

La petición del presidente del Senado, el conservador Milos Vystrcil, de usar el avión gubernamental para desplazarse a Taiwán en mayo ha sido rechazada por el primer ministro, Andrej Babis, que ha aducido razones económicas para su negativa.

Facilitar un avión militar a Vystrcil otorgaría a ese viaje un carácter oficial, lo que podría empeorar las relaciones con China, reconoce el primer ministro en declaraciones que publica el portal novinky.cz.

Esos viajes representan una "diplomacia de los valores" que no es efectiva, cuestan “millones y perjudican los negocios”, ha argumentado el exmagnate agroindustrial, que se declara partidario de una diplomacia económica.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Comercio e Industria, Karel Havlicek, confirmó que su Ejecutivo está preparando un enfoque más activo hacia China y desea fortalecer la cooperación económica con el régimen de Pekín.

Este giro hacia una política exterior pragmática y orientada a intereses económicos ha sido criticado por la oposición, de la que forma parte el Partido Democrático Ciudadano (ODS) en el que milita Vystrcil.

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Su viaje a Taiwán, al frente de una delegación empresarial, está previsto del 31 de mayo al 4 de junio e incluirá negociaciones políticas, apoyo a la inversión y cooperación académica, entre otros asuntos.