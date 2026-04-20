Gobierno de Kast ve con "preocupación" futuro de la cuprífera chilena Codelco

"Vemos el futuro de la compañía con preocupación y con atención y vamos a estar siguiéndolo", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la salida de la junta de accionistas de la minera.

Según el economista, la producción cayó en los últimos años "cerca del 20 %", pese a que se invirtieron alrededor de 17.000 millones de dólares desde 2022.

El año pasado, Codelco alcanzó una producción propia de 1,3 millones toneladas de cobre fino -lo que supone un ligero aumento del 0,4 % respecto al 2024- y una producción total de 1,4 millones toneladas, contando sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

El objetivo de la minera, que busca también convertirse en uno de los principales actores de la industria del litio, es recuperar en 2030 las 1,7 millones de toneladas producidas en 2019.

Las menores leyes del mineral por el envejecimiento de los yacimientos, los retrasos en proyectos clave y distintos accidentes operacionales han afectado el rendimiento de la cuprífera, que en 2023 registró su producción más baja en 25 años.

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Durante la junta de accionistas, el presidente del directorio de la cuprífera, Máximo Pacheco, aseguró que "Codelco no está en crisis" y "sigue siendo el mejor negocio para Chile" y dijo que las cifras del año pasado "reflejan el proceso de estabilización de la base operativa tras el valle productivo de 2023".

"Recibimos una empresa bajo un manto de dudas sobre su futuro financiero y entregamos una organización con un Ebitda más fuerte que el promedio de la última década y una empresa más robusta y sólida, con una reconocida reputación internacional", indicó Pacheco, que fue nombrado por el progresista Gabriel Boric en 2022 y cuyo mandato finaliza a finales de mayo.

En 2025, la compañía registró un Ebitda (utilidad antes de impuesto, intereses y depreciación) de 6.670 millones de dólares y un aporte al fisco de 1.778 millones de dólares, de acuerdo a cifras oficiales.

El año estuvo marcado por los precios históricos del cobre, la guerra arancelaria y el accidente registrado en El Teniente, el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo donde en julio murieron seis trabajadores debido a un derrumbe.

En los últimos días, el Gobierno de Kast ha endurecido su evaluación sobre Codelco, pero Quiroz descartó eventuales ventas de activos de la minera, nacionalizada en 1971 por el expresidente socialista Salvador Allende, y anunció que en los próximos días será nombrado el nuevo directorio.

"La propiedad de la cuprífera está en la Constitución, y cualquier tema que pudiese plantearse es una decisión constitucional de todos los chilenos, que excede largamente cualquier política u opinión de un gobierno particular", concluyó el economista.