Guinea Ecuatorial confía en que la visita de León XIV traiga buena suerte y esperanza

El pontífice, que permanecerá en territorio ecuatoguineano del 21 al 23 de abril, viaja a esta nación en el marco de un gira africana que ya le llevó en días pasados a Argelia, Camerún y Angola.

El Gobierno ecuatoguineano ha habilitado un amplio dispositivo logístico, organizativo y de seguridad que ha transformando la imagen de lugares como Malabo, capital del país.

Los espacios identificados en la agenda papal presentan un notable cambio de imagen respecto a su estado habitual, con trabajos de acondicionamiento y embellecimiento visibles en avenidas, plazas y recintos públicos.

Se han desplegado banderas vaticanas y grandes carteles con la foto de un sonriente León XIV que levanta la mano saludando y en los que puede leerse: "Bienvenido, su Santidad el Papa León XIV, a Guinea Ecuatorial.

El pontífice iniciará su visita en Malabo, donde, tras su llegada, mantendrá una audiencia con el jefe del Estado, Teodoro Obiang, de 83 años, quien dirige el país con puño de hierro desde 1979 y es el presidente que más tiempo lleva en el poder en el mundo.

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Posteriormente, inaugurará el Campus Universitario de Basupu, que llevará su nombre, y visitará el Centro Psiquiátrico de Sampaka. La jornada concluirá con un encuentro con obispos y sacerdotes.

Al día siguiente, el papa se trasladará a la región continental. Su primera parada será en Mongomo, donde oficiará una misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, además de inaugurar el Centro Tecnológico Papa Francisco I.

Después viajará a la ciudad de Bata, donde su agenda incluye visitas al Monumento del 7 de Marzo y la cárcel, un encuentro con fieles en el estadio de la ciudad y una visita a la catedral.

Posteriormente, regresará a Malabo, donde el jueves celebrará una misa multitudinaria en el estadio capitalino antes de partir hacia Roma.

En el estadio, en cuya entrada lucen dos grandes carteles de bienvenida al papa, ya se ha instalado el escenario principal y se han reforzado las labores de acondicionamiento, con una previsión de asistencia superior a las 20.000 personas, según cifras oficiales.

"Cuarenta y cuatro años después nos vuelve a visitar un papa. Es un momento especial que la gente de mi edad no volverá a vivir nunca", dijo a EFE en Malabo el profesor universitario Santiago Nseng, de 75 años.

Parecida emoción expresó la comerciante Susana Bilogo Nkogo, de 49 años. "Creo que es una de las mejores alegrías que se pueden vivir. Esta visita del santo padre a nuestro país nos refuerza en la fe. Estoy convencida de que nos traerá buena suerte", subrayó.

Otros católicos esperan que el pontífice ayude a solucionar problemas como la ralentización de la economía nacional en los últimos años, muy dependiente de la producción petrolera.

"Vivimos con la crisis desde hace ya varios años. Esperamos que el papa haga algo", puntualizó el agricultor Anfiloquio Lola, de 37 años.

El trabajador autónomo Eloy Santander, de 52 años, tiene una opinión similar. "Tenemos que mirar cuáles son los beneficios de esta visita para Guinea Ecuatorial. Creo que genera más incertidumbre económica y social. Espero que el papa resuelva algunos de los problemas que nos afectan día a día", comentó a EFE.

La visita de León XIV se produce 44 años después de que Juan Pablo II se convirtiera el 18 de febrero de 1982 en el primer papa en visitar Guinea Ecuatorial, un viaje recordado por su mensaje de paz y reconciliación en un país donde actualmente cerca del 87 % de la población profesa la fe católica.

Guinea Ecuatorial es la última etapa de la gira de Robert Prevost por África, considerada el primer gran viaje de su pontificado.