Hereu confirma que España será el país invitado de la feria industrial de Hannover en 2027

"El año que viene a nosotros se nos abre una gran oportunidad para explicar la gran transformación industrial que estamos impulsando desde España, desde la política industrial de España, de acuerdo con todos los sectores industriales españoles", afirmó Hereu en la feria, que arrancó oficialmente este lunes.

El ministro resaltó que España cuenta con una gran industria, un hecho que merece la pena explicar en Hannover, "en el corazón industrial de Europa", a donde acudió también con el fin de "aprender" para preparar la participación española el año que viene.

"Estamos convencidos de que sólo a través de un gran impulso industrial de un gran proceso de reindustrialización, le podemos dar mayor fuerza al proyecto europeo, en el que desde siempre hemos creído y que creo que tenemos que impulsar en el presente y en el futuro", agregó Hereu.

El ministro español subrayó además que la designación oficial como país socio para la edición de 2027 es un "reconocimiento" que "pone en valor la solidez, competitividad y visión de futuro" del tejido empresarial español.

Refleja además que España y Alemania comparten una visión común sobre el futuro económico de Europa, que incluye una "apuesta firme" por una industria más sostenible, digital y competitiva, levantada sobre tecnologías como la electromovilidad y el hidrógeno verde, indicó.

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"España ha demostrado que puede liderar proyectos industriales complejos, atraer inversiones y desarrollar tecnología propia en ámbitos clave como la movilidad sostenible, la automatización o las energías limpias", dijo Hereu, que señaló también la colaboración público-privada como uno de los principales activos del modelo industrial español.

Según explicó su ministerio, España ha conseguido fortalecer su posición como uno de los mercados industriales más dinámicos del continente gracias a la creación de polos industriales interconectados, el desarrollo de una nueva cadena de valor para el vehículo eléctrico y la puesta en marcha de proyectos estratégicos alineados con los objetivos climáticos europeos.

A ello se suma una revisión profunda del marco regulatorio, a través de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica y un entorno favorable para la inversión, la innovación y el crecimiento empresarial.

El ministerio que dirige Hereu destacó también que Alemania es para España uno de los principales socios comerciales, así como uno de los mayores inversores.

Más allá de los vínculos generados por el turismo y en el mercado laboral, el intercambio de bienes industriales, maquinaria, vehículos, productos químicos y agroalimentarios contribuye a fortalecer una relación económica sólida, añadió.

Por todo ello, España espera que la feria de Hannover de 2027 permita a la industria española reforzar las alianzas con socios alemanes y europeos, impulsar nuevas oportunidades de negocio y consolidar a España como un nodo industrial y tecnológico del sur de Europa.