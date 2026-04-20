Hungría dará marcha atrás a su salida de la CPI, dice su futuro primer ministro

“Vamos a poder detener (el proceso de) la salida, hasta el 2 de junio”, dijo Magyar, ganador de las elecciones legislativas húngaras del pasado día 12, en una rueda de prensa en Budapest.

Hungría “no volverá, sino que se quedará” en la CPI, insistió.

En mayo de 2025 el Parlamento húngaro aprobó la salida del país de la CPI, promovida por el Gobierno de Orbán en reacción a la decisión de ese tribunal de acusar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de crímenes de guerra en la Franja de Gaza y de emitir una orden de detención en su contra.

El proceso de salida está en marcha y se prevé que se prolongará hasta el 2 de junio, según la CPI.

A pesar de ser aún miembro de este tribunal, las autoridades húngaras no detuvieron a Netanyahu cuando viajó a Budapest en visita oficial hace poco más de un año.

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Orbán es un cercano aliado de Netanyahu y del presidente de Rusia, Vladimír Putin, contra quien existe asimismo una orden de arresto por crímenes de guerra emitida por la CPI en 2023.

Preguntado por informaciones aparecidas en la prensa israelí que afirman que Magyar ha invitado a Netanyahu a las celebraciones del 70 aniversario de la revolución antisoviética de 1956, que tendrán lugar en octubre, el futuro mandatario, líder del partido Tisza, se limitó a señalar que había invitado a todos los jefes de Gobierno y de Estado con quienes ha hablado después de las elecciones del 12 de abril.

“Si un país es miembro de la CPI y si una persona contra quien hay orden de detención entra en su territorio hay que detenerlo”, afirmó Magyar.

En las recientes elecciones, el Tisza logró una contundente victoria contra la formación de Orbán, el Fidesz, haciéndose con una mayoría en el Parlamento de más de dos tercios de los escaños.

Se espera que el nuevo Gobierno asuma funciones en la segunda mitad de mayo.