JD Vance viaja ya a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones sobre Irán

"Se supone que debemos tener las conversaciones", declaró el mandatario republicano en una entrevista con el New York Post, en la que agregó: "supongo que a estas alturas nadie está jugando".

Vance, quien lideró la delegación estadounidense en la primera ronda del pasado 11 de abril, que concluyó sin acuerdo para poner fin a la guerra, está acompañado del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y de Jared Kushner, yerno de Trump.

"Ya van para allá", dijo Trump. Estarán allí esta noche, hora de Islamabad", añadió.

Trump declaró que la exigencia innegociable de Estados Unidos es que Irán abandone cualquier programa para obtener armas nucleares.

También dijo que está abierto a reunirse directamente con los líderes de Irán si las conversaciones avanzan satisfactoriamente.

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"No tengo ningún problema en reunirme con ellos", dijo. "Si quieren reunirse, y tenemos gente muy capaz, no tengo ningún problema en reunirme con ellos".

El miércoles expira el alto el fuego temporal que acordaron Estados Unidos e Irán a principios de abril.

La primera ronda de negociaciones de paz, que fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, concluyó sin un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero ni para la libre circulación del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

Tras el fracaso de esas negociaciones, Trump ordenó un bloqueo naval para los buques iraníes.