Jurados electorales de Perú inician el recuento de votos de actas observadas en comicios

Las audiencias, que se pueden seguir en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), iniciaron con el recuento de votos de cuatro mesas de sufragio de la andina región de Junín, en los distritos de Pichanaqui, Río Tambo y Río Negro.

Luego continuarán con las mesas del distrito de Canchayllo, en Junín, y en el distrito de La Arena en la norteña región de Piura.

Este proceso ha iniciado cuando el país espera conocer definitivamente quién acompañará en segunda vuelta presidencial a la candidata derechista Keiko Fujimori, que ha recibido el 17 % de los votos válidos, tras el cómputo del 93,5 % del escrutinio.

Le siguen el candidato izquierdista Roberto Sánchez con 12 % al sumar 1.893.819 sufragios y en tercera posición el postulante ultraconservador Rafael López Aliaga con 11,92 % al sumar 1.879.727 apoyos.

La diferencia entre ambos es de 14.000 votos a falta de que se terminen de computar las actas de 187 mesas electorales de un total de 92.766 a nivel nacional, además de las actas observadas o impugnadas.

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López Aliaga exigió el domingo, en una manifestación con sus partidarios, que el JNE convoque a elecciones complementarias para que acudan a votar los ciudadanos que no lo hicieron por los retrasos en la apertura de mesas de votación, por errores de la organización, y que él calcula que fueron un millón de electores, sin especificar la base de esa estimación particular.

El recuento de votos seguirá el martes con mesas de la provincia de Satipo en Junín, y el miércoles están programadas las mesas de otros cuatro distritos de Junín, cuatro distritos de la región sureña de Ica, dos de la surandina Arequipa y tres mesas de sufragio de Lima.

De acuerdo a la información actualizada del JNE, un total de 368 actas han sido enviadas al recuento de votos, de un total de 26.379 actas de sufragio observadas por errores, omisiones o algún tipo de irregularidad.

De ese universo, 5.075 actas observadas correspondían al voto presidencial, es decir, un 19,99 %, y el resto a la votación para senadores, diputados y Parlamento Andino.

Transcurrida una semana de la votación, los JEE han generado pronunciamientos (resoluciones) en el 13,24 % del total de actas observadas recibidas.