La Bolsa española cae un 1,21 % ante el auge de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

El selectivo español cerró la jornada en 18.260,9 puntos tras perder 223,6 puntos y también el nivel de los 18.300 enteros. En lo que va de año acumula todavía una subida del 5,51 %.

La jornada bursátil comenzó con retrocesos superiores al punto porcentual, que se han mantenido a lo largo de la sesión y se han incrementado en el último tramo de la negociación después de que Estados Unidos haya señalado que es improbable que se extienda la tregua con Irán y que el estrecho de Ormuz seguirá bloqueado.

La escalada de las tensiones ha aumentado el precio del petróleo. El barril de brent, de referencia en Europa, se dispara más de un 5 %, hasta los 95,75 dólares el barril, y el Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sube casi un 6 % y cotiza en los 88,86 dólares.

Ante la escalada del precio del crudo, Repsol ha liderado los avances en el IBEX 35, con una subida del 2,18 %, junto con otras compañías energéticas: Endesa ha rebotado el 1,9 %; Enagás, el 1,28 %; y Solaria, el 0,94%.

En el lado de las caídas, BBVA ha cedido el 3,42 % tras una rebaja de recomendación por parte de la entidad suiza UBS, seguido de Amadeus (-3,16 %); Grifols (-2,82 %); y Banco Santander (-2,59 %).

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De los grandes valores, Inditex ha cedido el 1,27 %; mientras que Iberdrola ha sumado el 0,35 %; y Telefónica, el 0,39 %.