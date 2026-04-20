La colombiana Yuvelis Morales y su lucha antifracking, entre las premiadas con el Goldman

Desde que en 1990 empezó a concederse el considerado 'Nobel verde', es la primera vez que distingue a mujeres en todos sus apartados.

Yuvelis Morales, de 24 años, ha ganado el premio correspondiente a América Central y del Sur. La colombiana ha tenido un papel destacado en la movilización de las comunidades de Puerto Wilches y la región del Magdalena Medio en contra de los proyectos de fracturación hidráulica ('fracking') propuestos por Ecopetrol, la principal empresa de petróleo de Colombia y la tercera de América Latina.

En 2024 la Corte Constitucional de Colombia confirmó que los proyectos habían violado el derecho de la comunidad afrocolombiana de Puerto Wilches al consentimiento libre, previo e informado.

Morales fue víctima de amenazas y en 2022 pidió asilo en Francia, pero ahora reside de nuevo en su país.

En Europa la premiada ha sido la británica Sarah Finch. Con su apellido se conoce una sentencia del Tribunal Supremo que obligó al cierre de un proceso petrolero en Surrey y que establece que las autoridades deben tener en cuenta los impactos de los combustibles fósiles sobre el clima antes de conceder permisos de extracción.

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En Norteamérica se ha distinguido a la líder yup'ik Alannah Acaq Hurley, que en representación de 15 naciones tribales encabezó una campaña que logró detener el proyecto minero Pebble Mine en Bristol, Alaska. La cuenca hidrográfica de Bristol abarca 25 millones de acres (10 millones de hectáreas) de naturaleza salvaje y alberga las mayores migraciones de salmón salvaje del mundo. El proyecto suspendido habría sido la mina a cielo abierto más grande de Norteamérica.

La surcoreana Borim Kim y su organización, Youth 4 Climate Action, han recibido el premio por Asia, después de ganar el primer litigio climático impulsado por jóvenes que ha tenido éxito en Asia. En agosto de 2024 el Tribunal Constitucional del país dictaminó que la política climática del Gobierno violaba los derechos constitucionales de las generaciones futuras y ordenó la creación de objetivos de reducción de emisiones legalmente vinculantes para el periodo 2031-2049.

El redescubrimiento en Nigeria del murciélago de cola corta, una especie en peligro de extinción, le ha valido a Iroro Tanshi el Premio Medioambiental Goldman por África. La nigeriana impulsó una campaña para proteger el refugio de este mamífero, el Santuario de Vida Silvestre de la Montaña Afi, con la ayuda de las brigadas de bomberos.

La activista de Papúa Nueva Guinea Theonila Roka Matbob ha sido merecedora del premio en los territorios insulares por la campaña que obligó a Rio Tinto, la segunda empresa minera más grande del mundo, a firmar en noviembre de 2024 un memorando de entendimiento histórico para hacer frente a la devastación ambiental y social causada por su mina de oro y cobre en Panguna, inactiva desde 1989.

El Premio Goldman Medioambiental fue fundado en 1989 en San Francisco por los filántropos y líderes cívicos Rhoda y Richard Goldman.

"Aunque seguimos librando una dura batalla para proteger el medioambiente y aplicar políticas climáticas que salvan vidas, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, está claro que los verdaderos líderes se encuentran a nuestro alrededor", ha afirmado John Goldman, vicepresidente de la Fundación Ambiental Goldman.

"Las ganadoras del Premio 2026 son la prueba fehaciente de que el coraje, el trabajo duro y la esperanza contribuyen en gran medida a lograr avances significativos. Me emociona especialmente rendir homenaje a nuestra primera promoción de seis mujeres, ya que esto refleja el papel absolutamente central que desempeñan en la comunidad medioambiental a nivel mundial", ha añadido.

Las ganadoras de los premios serán homenajeadas este lunes en una ceremonia en San Francisco.