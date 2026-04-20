La Comisión Europea no ve riesgo inmediato de desabastecimiento de queroseno en la UE

"Aunque la UE no se enfrenta a escasez de combustible, el aumento de los precios, que afecta especialmente a la aviación, sigue ejerciendo presión sobre el sector. Las medidas ya adoptadas por los Estados miembros subrayan la necesidad de un enfoque coordinado, proporcionado y compatible con el mercado único a escala de la UE", indicó la Presidencia chipriota del Consejo de la UE.

Por su parte, la portavoz comunitaria Eva Hrncirova también reiteró en rueda de prensa este lunes que el Ejecutivo europeo no teme un desabastecimiento inmediato de queroseno.

No obstante, la presidencia chipriota agregó que, si bien "las consecuencias completas siguen siendo inciertas, está claro que las perturbaciones en las infraestructuras energéticas, el espacio aéreo y la logística mundial tendrán efectos duraderos, incluso si la situación se estabiliza".

La videoconferencia de los titulares de Transporte de la UE arrancará el martes las 9.30 hora de Bruselas y la presidencia chipriota del Consejo de la UE organizará el debate en torno a tres ejes: una coordinación sólida de la UE, la reducción de las dependencias externas de combustibles fósiles y la adopción de medidas concretas y aplicables.

Al término de la discusión, responsables del Consejo de la UE y de la Comisión Europea ofrecerán una conferencia de prensa para explicar la reunión.

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Un día después, el miércoles, el Ejecutivo comunitario presentará una serie de propuestas para afrontar la crisis de precios de la energía, en las que, según borradores previos, el Ejecutivo intentará impulsar el teletrabajo o el transporte público.

El jueves y viernes, la situación de la energía volverá a estar presente en el debate europeo, esta vez en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebrará en Chipre.