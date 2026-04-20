Líderes africanos apuestan por la soberanía frente a la inseguridad y la inestabilidad

"Nuestro continente debe afirmar claramente su soberanía. Ya no debemos aceptar que nuestra agenda de seguridad se defina en otros lugares, que nuestras prioridades sean dictadas por intereses extranjeros, que nuestro espacio estratégico sea ocupado sin nuestro consentimiento", declaró Faye.

El mandatario senegalés también aseguró que la "profunda inestabilidad y las grandes crisis" que marcan el mundo actual hacen que África sufra todos sus efectos mientras debe lidiar con "múltiples amenazas" regionales, como conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, piratería marítima y el cambio climático.

"Incluso con la plena soberanía alcanzada, ningún país ni continente puede triunfar solo contra estas amenazas a la seguridad; cualquier solución eficaz solo podrá ser colectiva. Pero África no está condenada a este destino", añadió.

De forma parecida habló Bio, también presidente de turno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), al señalar que "la integración carece de sentido" si no se cuenta con una soberanía plena.

"No debemos permitir que otros nos dicten las soluciones. No pedimos permiso a nadie. Construiremos la paz desde dentro de África", subrayó.

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Bio afirmó que los países africanos deben mejorar la situación de los jóvenes africanos, al mismo tiempo que se realizan avances democráticos, al considerar que se trata una forma de frenar el extremismo y los ciclos de violencia.

Ghazouan coincidió igualmente en que se debe mejorar la gobernanza política, económica y social; fomentar la estabilidad política mediante el diálogo y el consenso; y fortalecer el Estado de derecho para abordar la inestabilidad "endémica" de la región, que "amenaza cualquier posibilidad de desarrollo".

"En un mundo marcado por una creciente interdependencia, ningún Estado puede afrontar los desafíos de la globalización, la fragmentación de las cadenas de valor y los cambios geopolíticos de forma aislada. Para África, la integración no es, por lo tanto, una opción; es una necesidad", indicó el presidente mauritano.

Así, opinó que los Estados africanos deben tener capacidad de gestionar su dependencia, reducir sus vulnerabilidades y fortalecer su resiliencia en un mundo "marcado por las dinámicas de poder e influencia", y en el que la soberanía "ya no puede entenderse como independencia absoluta".

Por eso, los tres mandatarios pidieron tomar medidas de prevención y consolidación de paz; fortalecer la cooperación y la solidaridad regional; establecer una industria de defensa continental frente al terrorismo; invertir en educación, formación y empleo para jóvenes; promover la industrialización; y aumentar la integración regional.

El Foro Internacional de Dakar sobre Paz y Seguridad en África comenzó a celebrarse en 2014 para crear un espacio de diálogo en el que los principales actores en la región, tanto africanos como internacionales, puedan promover soluciones africanas a los desafíos de paz y seguridad del continente.