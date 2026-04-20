Lula confirma la compra de otras cuatro fragatas Tamandaré a consorcio con empresa alemana

En una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, tras las terceras consultas entre ambos gobiernos en la ciudad germana de Hannover, Lula señaló que el consorcio ha tratado los progresos en el proyecto de construcción de esas fragatas.

"Aquí en Hannover hemos logrado algunos avances: adquiriremos cuatro fragatas adicionales", señaló Lula, después de que ambos gobiernos acordaran en una declaración de intenciones reforzar su cooperación en materia de seguridad y productos de defensa.

En 2020 la Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) firmó un contrato con el consorcio Águas Azuis, integrado por TKMS, Embraer Defence & Security y Atech, para gestionar la construcción en Brasil de cuatro modernas fragatas clase Tamandaré, a entregar en 2025 y 2028.

En agosto pasado la Marina de Brasil y el consorcio celebraron la botadura de la segunda fragata de la clase Tamandaré, denominada 'F201 Jerônimo de Albuquerque'.

La primera fragata fue botada en agosto de 2024.

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Son parte del lote de cuatro fragatas que se habían encargado por un monto de 2.000 millones de euros hace seis años.

Los barcos controlarán las aguas jurisdiccionales brasileñas y la zona económica exclusiva, que asciende a más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados y es conocida como "Amazonia Azul", incluidos los campos del presal, según indicó en su momento EMGEPRON.

Además, realizarán operaciones de búsqueda, rescate, mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.

Según TKMS, la fragata F201 cuenta con una eslora de 107 metros, un desplazamiento de 3.500 toneladas y una velocidad máxima de 25 nudos. Está equipada con sistemas de última generación y una alta capacidad de combate.

El sistema de gestión de combate (CMS), desarrollado en colaboración entre Atech y el segmento ATLAS ELEKTRONIK de TKMS, integra de manera inteligente sensores y armamento, lo que permite una respuesta eficaz frente a diferentes tipos de amenazas.