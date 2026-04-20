Lula dice que Ramaphosa debería presentarse en el G20 pese a la exclusión por Trump

"Ya he dicho que EE.UU. no tiene derecho a impedir la participación en la cumbre de un miembro fundador del G20", dijo Lula en una rueda de prensa conjunta con el canciller germano, Friedrich Merz, tras las terceras consultas germano-brasileñas en la ciudad alemana de Hannover, al ser preguntado si contempla boicotear la cumbre por este motivo.

El presidente brasileño aseguró que había transmitido a su colega sudafricano el mensaje de que no debería dejar de acudir al encuentro en Miami solo porque Trump le haya dicho que no vaya.

"Y veremos si le dejan entrar o no", remachó, para advertir después de que "si hoy sacan a Sudáfrica, mañana sacarán a Alemania o a Brasil", por lo que los miembros del club de países industrializados y en vías de desarrollo deben ser solidarios los unos con los otros.

Lula destacó que el G20 no es el Consejo de Paz de Trump, sino un foro multilateral que fue creado en respuesta a la crisis de la deuda de 2008, que tuvo su origen en el corazón de EE.UU.

Además, con respecto a las alegaciones de Trump sobre los supuestos abusos que sufren en Sudáfrica los afrikáners y otros descendientes de colonos europeos, Lula aseguró que el mandatario estadounidense "se ha montado una película que no se corresponde con la realidad" y que "no tiene nada que ver con la Sudáfirca actual".

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"Si yo fuera Ramaphosa, iría a la cumbre y a ver qué pasa", concluyó el presidente brasileño.

Trump indicó en noviembre que Sudáfrica, que ejerció de anfitriona de la Cumbre de Líderes del G20 el año pasado, se había negado a ceder formalmente el testigo a un representante de la embajada estadounidense en la ceremonia de clausura, por lo que "no recibirá una invitación al G20 de 2026".

El Gobierno sudafricano dijo que se negó a ello por el bajo rango del funcionario designado por Washington.