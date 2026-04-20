Macron llama "error" de EE.UU. e Irán los disparos de advertencia a buques en Ormuz

"Es verosímil que, tras la decisión estadounidense de mantener un bloqueo sobre Ormuz, en particular para todo lo que tocaba a Irán, las autoridades iraníes han cambiado su posición inicial. Yo pienso que eso es un error de los dos lados", dijo Macron en Varsovia junto al primer ministro polaco, Donald Tusk.

El jefe de Estado francés respondía así, en una rueda de prensa junto a Tusk, a una pregunta relativa a un mercante francés que se había visto obligado, junto a otros navíos, a dar la vuelta a su paso por el estrecho de Ormuz.

"Francia no ha sido apuntada específicamente", precisó Macron.

"Tras los intercambios que mantuvieron las autoridades iraníes y las compañías, y entre los servicios iraníes y de los diferentes países concernidos -estaban también Malta, la India y varios otros países-, varios petroleros y portacontenedores iniciaron la salida del estrecho de Ormuz, como por otra parte eso había sido hecho estas últimas semanas", explicó el dirigente frances.

Esa operación, sin embargo, tuvo que ser abortada por la decisión de las autoridades iraníes de mantener cerrado el estrecho, incluso con disparos de advertencia.

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"No hubo daños ni heridos del lado francés", indicó Macron sobre el incidente con disparos de advertencia iraníes.

"Nuestra prioridad es evitar la pérdida de vidas y restaurar el comercio internacional mediante una acción diplomática coordinada", insistió el mandatario galo.

Por su parte, Tusk recalcó la dimensión internacional de la crisis en la región y dijo que "la situación en el estrecho de Ormuz es un problema que afecta al mundo entero".

El jefe del Gobierno polaco vinculó directamente el conflicto con el encarecimiento de la energía y enfatizó que "esta guerra no beneficia a nadie" pues, dijo, "los altos precios de los combustibles son un hecho que perjudica a millones de personas".

Por ello, el líder polaco pidió "decisiones racionales" para estabilizar el suministro global.

Aunque Irán declaró el paso de Ormuz abierto el pasado viernes, la decisión fue revocada durante el fin de semana hasta que Trump levante el bloqueo de EE.UU. a los buques que se dirigen o proceden de puertos iraníes..

Según datos de tráfico marítimo, el flujo de buques se ha reducido drásticamente y ha pasado de 24 cruces el sábado a apenas tres este lunes debido al retorno de la hostilidad en la zona.

La cumbre franco-polaca concluyó con el compromiso de ambos países de fortalecer su alianza estratégica bajo el espíritu del Tratado de Nancy, suscrito en mayo del año pasado.