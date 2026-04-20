Macron llega a Gdańsk para primera cumbre intergubernamental entre Francia y Polonia

La visita del presidente francés coincide con la celebración del primer Día de la Amistad Polaco-Francesa, una efeméride establecida tras la firma del Tratado de Nancy el 9 de mayo de 2025, que consolidó una intensa cooperación bilateral reforzada entre ambos países en el ámbito militar, económico y cultural.

La jornada del mandatario galo comenzó, según la agencia de noticias PAP, con un acto solemne en el Cementerio Militar Francés, donde Macron rindió homenaje a los soldados caídos.

A continuación, de acuerdo con el programa oficial de la visita, está previsto que sea recibido oficialmente por Tusk, con el que mantendrá una reunión privada antes de participar en una ofrenda floral en el Monumento a los Trabajadores de los Astilleros Caídos en las protestas del sindicato Solidaridad en 1970 y de visitar el Centro Europeo de Solidaridad, donde ambos dejarán su firma en el "Muro de la Libertad".

El núcleo político de la visita será la sesión plenaria de las delegaciones, en la que participarán ministros clave de carteras como Asuntos Exteriores, Energía y Cultura, además de los responsables de Defensa: el polaco Władysław Kosiniak-Kamysz y su homóloga francesa Catherine Vautrin.

En un mensaje difundido en la plataforma X, el ministro polaco de Defensa destacó que Francia "es líder" en capacidades satelitales y las operaciones en el espacio y que es un país con el que Polonia coopera desde hace años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según un comunicado gubernamental polaco emitido el viernes, las conversaciones se centrarán en la seguridad europea, la cooperación nuclear y las amenazas híbridas.

El propio Tusk subrayó en una rueda de prensa ese mismo día "la relevancia estratégica del eje Varsovia-París frente a la inestabilidad global" y destacó que la seguridad y la cooperación militar serán cuestiones clave abordadas en la cumbre, como lo será la posibilidad de "aprovechar el potencial nuclear de Francia".

El primer ministro polaco también aprovechó el momento para enviar un mensaje hacia Washington, y dijo que "nuestros amigos estadounidenses deben comprender que la Unión Europea es lo mejor que le podría haber pasado a Europa".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco destacó en un comunicado que el Tratado de Nancy ha abierto un "nuevo capítulo" que refleja una "visión compartida de una Europa segura, fuerte y competitiva".

Tras la reunión de alto nivel, ambos líderes ofrecerán una rueda de prensa conjunta y la visita concluirá con la asistencia a la ceremonia de entrega del Premio Bronisław Geremek, un galardón que el Colegio de Europa entrega anualmente a un libro académico sobresaliente en materia de historia o civilización europeas.