Más de 400 líderes pandilleros de la MS13 son juzgados en macroaudiencia en El Salvador

La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador en el contexto de la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales.

La Fiscalía, sin brindar detalles de la audiencia a la que no se permite el ingreso de la prensa local o extranjera, señaló en X que "por primera vez se ejerce la acción penal contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes como homicidios, feminicidios, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas".

De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de audiencias -que comenzaron en diciembre del año pasado- se establecieron a partir de una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, con lo que la Fiscalía "procesa de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente".

La entidad de investigación sostuvo que a los involucrados "también se les procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo, atentando contra la soberanía nacional".

Apuntó que "en marzo de 2022, estos sujetos dieron las órdenes para asesinar a 86 víctimas, lo que dio apertura a la implementación del régimen de excepción" e indicó que de los imputados "413 ya guardan prisión en el Cecot", el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad símbolo de la "guerra" contra las maras, liderada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

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Se han girado órdenes de captura para "73 sujetos", quienes están siendo procesados en calidad de ausentes, añadió la FGR sin especificar si todos los procesados fueron capturados durante el régimen de excepción.

La Fiscalía tampoco especificó sobre el período de duración de dicho proceso.

De acuerdo con la Fiscalía, la modalidad de audiencia abierta permite juzgar a los pandilleros por su pertenencia a la organización, agilizando las condenas y manteniendo el proceso abierto para sumar futuros procesos de la misma clica (célula).

Estos procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas se permiten tras una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), en el contexto de la implementación del régimen de excepción.

La polémica medida de régimen de excepción, señalado de violentar derechos humanos, se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas y le supuso a Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato.