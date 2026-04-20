Milei recibe la Medalla Presidencial de Israel en agradecimiento por su "claridad moral"

"Tu mensaje traspasó fronteras y resonó a través de las generaciones: un mensaje de moralidad, de humanidad, de alinear la brújula moral de cada uno, de reconocer la profundidad del dolor y de ofrecer consuelo", aseguró Herzog durante su intervención en el acto, con algo más de un centenar de asistentes.

Entre ellos se encontraron cargos gubernamentales, como el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar; representantes diplomáticos como el embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish; o conocidas personalidades argentinas en Israel, como Luis Har y Clara Marman, quienes fueran rehenes en Gaza.

El presidente israelí destacó este lunes la importancia de la que es la tercera visita de Milei a este país, dada la relevancia de la triple repetición en la tradición judía.

"La tercera vez que llevas a cabo una práctica se llama 'jazakah', y la 'jazakah' pone punto final a un momento que ahora se convierte en algo duradero, permanente. Y, de hecho, querido hermano, no hay duda de que tu lugar en nuestro corazón colectivo judío e israelí es permanente", continuó.

Antes del inicio de la ceremonia se pudo escuchar en varias ocasiones el ruido de cazas israelíes sobrevolando Jerusalén. En una de ellas, y como EFE pudo atestiguar, dos de ellos pasaron sobre la residencia presidencial en la que se celebró el acto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un discurso con tono apagado, Milei reivindicó que el pueblo argentino "volvió a elegir la senda de la libertad" y "retomado la senda de occidente, de los valores judeocristianos". Entre lo recuperado en el giro político con su presidencia, destacó los vínculos con Israel.

El líder argentino ha visitado Israel en tres ocasiones en los últimos dos años: en febrero de 2024, tras la masacre del 7 de octubre de 2023; en junio de 2025, a las puertas de la guerra de doce días que Israel inició contra Irán; y, este 2026, en el marco de la actual guerra contra la República Islámica y ante un posible reinicio de las hostilidades de no alcanzar ésta un acuerdo con EE.UU..

"Argentina e Israel representan cada uno en su lugar una misma causa: la de mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto", aseveró Milei.

Al término de los discursos, que no se extendieron más de veinte minutos, buena parte de los asistentes, muchos de ellos argentinos pero también latinoamericanos de otras nacionalidades, se lanzaron al escenario a tratar de saludar o abrazar a Milei.

La argentina es una de las corrientes migratorias más importantes de Israel, ya que en este país de unos 10 millones de habitantes hay en torno a 100.000 argentinos.

La visita de Milei ha estado marcada además por la firma el domingo, junto a Benjamín Netanyahu, de los Acuerdos de Isaac para fomentar la cooperación bilateral de Israel con Argentina, pero que aspira a ampliarse a otros Estados de América Latina.

La medalla presidencial es uno de los mayores galardones otorgados en Israel, y el más importante premio civil de manos del presidente. En octubre de 2025, Herzog entregó la medalla al presidente de EE.UU., Donald Trump.

En una ceremonia el domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel "no tiene mayores compañeros" que EE.UU. y Argentina.