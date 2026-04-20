Ministra de Ciencia de España ensalza colaboración universidad para fortalecer democracia

Morant ha mostrado el "máximo apoyo" a esta colaboración universitaria y ha asegurado que la "colaboración científica" es una manera de "trabajar el multilateralismo, la paz, y de fortalecer las democracias frente al modelo contrario que es el del negacionismo de la ciencia o los bulos y la desinformación".

La ministra ha hecho estas declaraciones en el acto de inauguración de la II Cumbre de Rectoras y Rectores México-España bajo el lema 'Universidades para un futuro compartido: innovación, sostenibilidad y cooperación académica', organizada por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES), junto con la UJI.

Durante su intervención, Morant ha subrayado la importancia estratégica de las universidades como motor de progreso en un momento de transformación profunda.

“Hoy, más que nunca, las universidades importan, no solo por su papel en la formación de talento, sino también por su contribución a la construcción de una ciudadanía crítica y por hacer posible la convivencia democrática”, ha señalado.

La ministra ha puesto el acento en la igualdad de oportunidades como el principal desafío del sistema universitario. “No podemos permitir que el talento dependa del origen. Ni que el acceso a la universidad dependa de la renta. No hay sociedad inclusiva sin universidad inclusiva. Una universidad abierta, diversa y que no deje a nadie atrás”, ha subrayado.

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También ha resaltado el compromiso del Gobierno de España con la migración poniendo en marcha un proceso de regularización que reconoce derechos y pone en valor la aportación de quienes ya forman parte de nuestra sociedad y ha reivindicado el papel de la universidad como espacio de conocimiento riguroso y pensamiento crítico en un entorno marcado por la desinformación.

En el acto, al que también ha asistido el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García, han intervenido, entre otros, la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, el secretario general Ejecutivo de ANUIES, Luis Armando Gonzalez, y el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí.

La Cumbre abordará de forma prioritaria la innovación docente y la digitalización, la cooperación en investigación, los nuevos modelos de movilidad y titulaciones conjuntas, así como el papel de la educación superior en la inclusión, la sostenibilidad y los retos democráticos.

Asimismo, se analizará el impulso de iniciativas como las Cátedras Binacionales México–España como instrumentos estructurales para impulsar proyectos conjuntos de investigación, formación y transferencia de conocimiento en ámbitos estratégicos compartidos.

En total, este encuentro ha reunido a más de un centenar de representantes de instituciones de educación superior de ambos países, entre los que destacan 38 rectoras y rectores.

La Cumbre da continuidad al trabajo iniciado hace dos años en Ciudad de México, con el objetivo de reforzar los vínculos entre ambos sistemas universitarios, impulsar la internacionalización y contribuir al fortalecimiento del espacio iberoamericano del conocimiento.