Morante sufre una cornada en el glúteo de la que está siendo operado en la enfermería

El diestro sevillano ha sido cogido cuando trataba de fijar con el capote al animal, de la ganadería de Hermanos García Jiménez, que se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, le ha herido aparentemente en el glúteo izquierdo, en una cornada de la que se desconoce la extensión ni las posibles trayectorias.

No obstante, miembros de la cuadrilla de Morante aseguraron a EFE que el torero no había sangrado mucho.

Morante quedó tendido bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido en su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza, donde está siendo atendido.

Debido a este percance de Morante, que había cortado una oreja del toro que abrió la corrida, el festejo ha quedado en un mano a mano entre Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Jiménez, también sevillano, paseó un trofeo del segundo y perdió alguno más tras fallar con la espada al pasaportar al toro que hirió a Morante, y del que reglamentariamente tuvo que hacerse cargo. Tomás Rufo fue silenciado en su primer turno, en una tarde en la que en el abarrotado coso sevillano se volvió a colgar el cartel de "no hay billetes".