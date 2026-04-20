Muere civil ruso tras ataque de dron ucraniano en la región fronteriza de Kursk

"Un crimen más contra la población civil. Un dron ucraniano atacó una granja agropecuaria en el distrito Jomutovski. Según informaciones previas resultaron heridas tres personas. Otra, lamentablemente, falleció; extiendo mis condolencias a los familiares", escribió en su canal de la red social rusa MAX.

Según el gobernador, "los heridos recibieron la atención médica necesaria, los enviamos al Hospital Regional de Kursk".

"Pido encarecidamente a todos ser extremadamente cuidadosos y mantenerse alerta. Por favor, cuídense", zanjó.

Las regiones fronterizas rusas, fundamentalmente Kursk y Bélgorod, han sido las más afectadas desde el comienzo de la guerra, debido los permanentes ataques ucranianos con drones, artillería y misiles.