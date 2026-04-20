Muere en un ataque en Pakistán la primera mujer policía de la provincia de Baluchistán

"Naz Baloch fue la primera agente de Policía de Baluchistán y dio ejemplo de valentía en la defensa de la patria", escribió en un comunicado la oficina del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

La agente falleció el domingo cuando un grupo de presuntos insurgentes atacaron la zona de Bajoi, en el suroeste de Pakistán, una región que es escenario habitual de enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y grupos separatistas baluches.

Naz se incorporó al cuerpo paramilitar Levies en 2013 tras la muerte de su esposo, Abdul Ghani, que servía en esa misma fuerza y que también falleció en un ataque insurgente, según informaron medios locales.

Su ingreso se produjo a través del cupo reservado a familiares de agentes fallecidos en acto de servicio.

El primer ministro paquistaní rindió homenaje a la agente, a la que calificó de orgullo del país. "Toda la nación, incluido yo mismo, está orgullosa de la valiente fuerza policial", escribió Sharif en la nota oficial.

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El pasado enero, una ofensiva coordinada atribuida al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), el principal grupo separatista de la provincia, dejó más de 70 muertos entre militantes, civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, según datos del Gobierno.

"Continuaremos la lucha contra el monstruo del terrorismo hasta que sea completamente erradicado del país", sentenció Sharif.

Baluchistán, la mayor provincia del país y rica en recursos naturales, registra desde hace dos décadas una insurgencia separatista de etnia baluche, que lucha por la independencia de la región frente al gobierno central, al que acusan de explotar injustamente sus recursos.