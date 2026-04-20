Nueva York instalará contenedores de basura de una marca española para finales de 2031

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó este lunes en X una imagen de un mapa de la Gran Manzana en el que se marcan las zonas que tendrán un contenedor de aquí a 2027, e indicó que esta medida se habrá expandido a todos los barrios de la ciudad a finales de 2031.

"Si ves un contenedor marcado en tu barrio en este mapa, ¡tu distrito contará con contenedores de basura a prueba de ratas y camiones de basura automáticos de carga lateral a finales de 2027!", escribió el alcalde.

"Un día duro para las ratas, un buen día para los neoyorquinos", agregó.

El pasado viernes, Mamdani ya informó de que la ciudad instalará en la ciudad los contenedores Empire Bins, de la marca española Contenur, en el Bronx, Staten Island y Queens, y subrayó que estos se habrán extendido a Manhattan y Brooklyn de aquí a finales de 2027.

Los negocios y los edificios residenciales de baja densidad, entre los que se incluyen las viviendas unifamiliares, ya están obligados a depositar su basura en contenedores de menor tamaño con ruedas.

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A partir de ahora, las viviendas de mayor densidad deberán depositar sus residuos en contenedores fijos ubicados en la calle, que estarán asignados a edificios concretos y serán accesibles para los administradores de los mismos, según un comunicado de la Alcaldía.

De este modo, el Departamento de Saneamiento de la ciudad (DSNY) asignará contenedores Empire Bin a edificios de más de 30 unidades ubicados en Brooklyn, el Bronx, Manhattan, Queens y Staten Island.

En total, el DSNY prevé que se implementen más de 6.500 contenedores Empire para más de 3.500 edificios de densidad media y alta.

Con esta medida, Mamdani amplía el proyecto de su antecesor, Eric Adams, que ordenó la instalación de contenedores de Contenur en el barrio de West Harlem en 2025.

Este programa inicial utilizó unos 1.100 Empire Bins para almacenar la basura de escuelas y diversos edificios residenciales.