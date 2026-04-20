Países árabes unifican respuesta contra Irán en medio de expectativas diálogo de Islamabad

En esa reunión, que se celebrará por videoconferencia, los ministros de Exteriores del organismo panárabe "analizarán los acontecimientos en la región, la guerra de Irán contra los Estados del Golfo y las amenazas iraníes contra ellos", informaron fuentes de la Liga.

Un comunicado oficial de la organización panárabe apunta que la conferencia fue convocada por el Gobierno de Baréin, presidente de turno de la Liga y sede de una de las principales bases militares estadounidenses en el Golfo.

Ni el comunicado ni las fuentes mencionan a Estados Unidos, aliado estratégico de los vecinos árabes de Irán, y país que empezó la guerra junto a Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

Baréin y el resto de sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han sido blanco de ataques iraníes con cientos de drones y misiles balísticos durante la guerra, y hasta que entró en vigor la tregua de dos semanas que vence el miércoles.

Esos ataques, en su mayoría dirigidos contra instalaciones de petróleo y gas, además del bloqueo por Irán de Ormuz, la principal artería petrolera del mundo, han dañado notablemente las economías del bloque económico y político del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que depende fuertemente de la exportación de la energía.

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Además de Baréin, el CCG está integrado por Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán, cuyas economías dependen fuertemente de la exportación de petróleo y gas.

Aunque no han respondido en ninguna ocasión en territorio iraní, esos países han ido presionando en las últimas semanas al resto de los miembros de la Liga Árabe para ayudar en la protección de su seguridad.

Varias críticas a nivel extraoficial se han dirigido a través de las redes sobre todo a Egipto que cuenta con el Ejército más potente entre los miembros del organismo panárabe.

El encuentro del martes tendrá lugar en medio de las expectativas de una segunda ronda de diálogo entre Irán y EE.UU. en Pakistán, entre presiones internacionales para que se prorrogue la tregua y se reabra Ormuz.