Panamá recibe extraditado desde Venezuela a sospechoso de Hizbulá por ataque aéreo de 1994

Ali Zaki Hage Jalil arribó al aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la capital, cerca de las 15:00 hora local (20:00 GMT), según confirmó a EFE una fuente oficial, que agregó que el sospechoso fue trasladado de forma inmediata a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

En la terminal aérea se desplegó un amplio dispositivo de seguridad que incluyó agentes especiales y la unidad canina para recibir al presunto terrorista, que fue movilizado fuera del ojo público, como comprobó EFE.

La Cancillería panameña informó el pasado 27 de marzo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había aprobado la extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, quien de acuerdo a la misma fuente fue capturado el 6 de noviembre de 2025 en la venezolana Isla de Margarita a raíz de una alerta roja emitida por el país centroamericano.

El Ministerio de Exteriores panameño dijo en marzo pasado que "la aprobación de la extradición del principal sospechoso" del atentado terrorista contra el vuelo de Alas Chiricanas "representa un avance significativo en el proceso" de investigación de este caso, considerado el atentado terrorista más grave en la historia del país y que quedó sin resolver.

En 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá y ubicada en el Caribe, a unos 80 kilómetros de la capital. No hubo supervivientes.

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El caso fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga.

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia israelíes tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá.

El atentado tuvo lugar un día después del ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

Las autoridades de Estados Unidos "también han mostrado interés en el caso" ya que "hay ciudadanos estadounidenses víctimas y existen indicios de la vinculación del detenido con una organización terrorista internacional", ha dicho Cancillería de Panamá.

El Departamento de Estado estadounidense llegó a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por Jalil, de acuerdo con la información disponible.