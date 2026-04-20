Rusia cesará al ministro de Sanidad regional tras el sacrificio de ganado en Novosibirsk

"Esto se debió a la acumulación de quejas en diversas áreas de trabajo, la lenta ejecución de medidas de apoyo estatal a los agricultores, fallas en la implementación del programa integral de desarrollo rural e insuficiente seguridad veterinaria", declaró, citado por la agencia TASS.

En particular, señaló que durante el mandato de Shindélov "por primera vez en décadas, se detectaron brotes de enfermedades animales peligrosas en la región".

Trávnikov añadió que la decisión fue anunciada con antelación debido al inicio de la temporada de siembra y al final de la temporada de inundaciones e incendios.

El sucesor de Shindélov será elegido el próximo jueves, agregó.

Miles de cabezas de ganado fueron sacrificadas el pasado ante las protestas de los ganadores locales, que trataron de bloquear los convoyes de las fuerzas de seguridad rusas, lo que llevó incluso a detenciones.

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La medida fue tomada ante presuntos brotes de pasteurelosis, aunque medios opositores señalaron que en realidad se trató de una epidemia de fiebre aftosa.

Los expertos también denunciaron que no era necesario el sacrificio de animales ante brotes de pasteurelosis, enfermedad que no es peligrosa y es tratable.

Paralelamente, medios rusos alertaron de que en Rusia no existen fármacos que permitan un sacrificio digno de los animales, a los cuales por lo general se les inyectan relajantes musculares que provocan parálisis.

Algunos ganaderos se quejaron que sus animales fueron quemados vivos, ya que chillaban al ser sacrificados.