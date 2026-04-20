Rusia culpa a Ucrania del último derrame de fuel en el mar Negro

"El 19 de abril, una imagen satelital captó una mancha de petróleo en el mar, a dos kilómetros y medio del puerto de Tuapsé. Esto es consecuencia de un ataque con drones ocurrido la noche del 16 de abril, que dañó la infraestructura de la terminal marítima", informaron a través de Telegram.

Las autoridades regionales estiman que el área contaminada abarca unos 10.000 metros cuadrados.

"Se han desplegado barreras flotantes para contener el derrame. Seis embarcaciones del puerto de Tuapsé participan en las labores de limpieza", añadieron.

Al mismo tiempo, explicaron que continúan las labores de recuperación de petróleo vertido en el río de Tuapsé, cuyo derrame "fue causado por un incendio en la terminal marítima".

Ucrania atacó hoy por segunda vez la refinería y el puerto de Tuapsé, a orillas del mar Negro, en la sureña región rusa de Krasnodar, causando la muerte de al menos una persona, según informó el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

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El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes que durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 112 drones sobre siete regiones rusas y los mares Negro y Azov.

Sin embargo, anteriormente, autoridades de la región rusa de Krasnodar informaron del descubrimiento de una mancha de petróleo el 11 de abril en las costas de Anapa, a 150 kilómetros al noroeste de Tuapsé y también en la orilla del mar Negro.

Un día después comunicaron haber rescatado en las costas de Anapa más de 200 pájaros empapados en fuel.

A principios de abril un buque mercante se hundió en el mar de Azov a causa del ataque de un dron ucraniano.

Hace dos semanas las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Jersón, ocupada por Rusia, advirtieron del riesgo de derrame de combustible del barco hundido.

A finales de 2024 naufragaron dos petroleros cerca de Kerch provocando un vertido de miles de toneladas de petróleo que contaminó las costas del mar Negro.

Uno de los barcos encalló a unos 80 metros de la costa de la región rusa de Krasnodar, uno de los territorios más visitados por los veraneantes rusos.

El accidente supuso una catástrofe ecológica en la región, el principal destino nacional para el turista ruso de sol y playa en verano.