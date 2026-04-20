Sheinbaum tratará con representante comercial de EEUU la revisión del T-MEC "con mejoras"

"A nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles, que pudiera llegarse a un acuerdo previo más allá de la propia negociación (...) Queremos que permanezca el tratado con algunas mejoras, pero en esencia es una revisión lo que se está planteando del tratado", declaró en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum afirmó que en encuentros anteriores México presentó "propuestas específicas" y espera que en su reunión con el funcionario estadounidense se pueda avanzar en esta materia.

En el encuentro de este lunes, añadió, estarán presentes el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard; y el de Agricultura, Julio Berdegué.

Por parte de Estados Unidos, la presidenta recordó que a la Casa Blanca le "interesa mucho" que se fortalezcan las reglas de origen para "evitar que entren productos de otros países y solamente pasen por México sin un valor agregado".

"A nosotros también nos importa que esto no ocurra, por eso pusimos los aranceles a los países con los que no tenemos tratado comercial y algunas otras medidas que hemos estado tomando. Y evidentemente, mientras más se fortalezcan las reglas de origen, pues mejor", aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sheinbaum dijo que, pese a la negociación en marcha, hay acuerdos en "muchos temas" y lo "importante" ahora es "seguir avanzando" para concluir la revisión del T-MEC, prevista a mediados de este año.

La primera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos fue a finales de marzo en Washington, adonde viajó el secretario de Economía para reunirse con funcionarios estadounidenses.