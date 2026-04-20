Startup Olé reúne en Miami a más de 280 empresas emergentes tecnológicas e inversores

"Miami se ha convertido en la nueva capital de Latinoamérica; una puerta de entrada también desde Europa con acento español. Es uno de los 'hubs' de tecnología más potentes; probablemente uno de los que más está creciendo en Estados Unidos", dijo a EFE el director ejecutivo de Startup Olé, Emilio Corchado.

El propósito de la feria, que se celebra en el hotel Hyatt Regency de Miamil entre el lunes y el martes, es "crear una gran plataforma muy diversa, con muchos países, con gran participación, para levantar inversión, conseguir clientes (y) crear una gran comunidad que permita generar riqueza", añadió Corchado.

En ella convergen 280 empresas emergentes y más de 30 inversores, en paralelo a la organización de casi 90 paneles y alrededor de 100 estands, con una asistencia estimada en 1.500 participantes, según Startup Olé.

También cuenta con la participación de una delegación de compañías españolas, como XR Xperience, que se presentó en Miami por primera vez tras ser una de las más destacadas en la pasada edición de Start Up Olé en Salamanca.

"Somos tecnología de realidad mixta, IA, para desarrollar una plataforma de 'talent intelligence'. Lo que queremos hacer es facilitar y objetivizar los proyectos de talento, tanto de reclutamiento como de promoción, para evitar sesgos", explicó a EFE su director ejecutivo, David Fernández Cela.

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El evento también contó con una importante presencia de empresas emergentes de Brasil, coincidiendo con la creación este lunes de la coalición Startup Olé para el mercado brasileño, un acto que contó con la presencia de varios cónsules de países latinoamericanos.

Su objetivo será "crear comunidad, acelerar los contactos, los proyectos (y) la inversión, conseguir más clientes, crecer y escalar desde Miami hacia Latinoamérica, Estados Unidos y, a través de España, Europa", aclaró Corchado.

La feria cuenta con el respaldo del Condado de Miami-Dade y los ayuntamientos de Salamanca y Marbella (España), y coincide con otros eventos de similar naturaleza durante la Semana Tecnológica de Miami.

Durante estos dos días, los asistentes participan en foros destinados a fondos de inversión, inversores y corporaciones; conferencias sobre el rol de la administración pública y las universidades en el apoyo al emprendimiento, o paneles sobre el valor de los medios de comunicación en el ecosistema.

Además, cuenta con una competencia en la que las empresas emergentes presentarán sus proyectos a posibles inversores, y otro en el que los proveedores de servicio mostrarán su servicio a los emprendedores.

Con el foro INNVIERTE-CDTI, la administración española también contará con un espacio para presentar sus iniciativas, con la meta de fomentar la relación comercial entre España y Europa con Estados Unidos y Latinoamérica.

Además de la feria de Miami, Startup Olé también celebra eventos anuales en las ciudades españolas de Marbella y Salamanca.