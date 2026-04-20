Tres estudiantes detenidos por la agresión a ministra chilena en protesta en universidad

"Estos hechos son especialmente graves porque afectan directamente a autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que no solo compromete su integridad, sino también el normal desarrollo de actividades públicas", dijo en un comunicado la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.

La agresión ocurrió el pasado 9 de abril cuando Lincolao se encontraba participando en la apertura del año académico de la Universidad Austral, ubicada a 900 kilómetros al sur de la capital.

Tras la actividad, la ministra tuvo que salir escoltada y fue atacada a las afueras del campus por un grupo de jóvenes, según vídeos difundidos en redes sociales.

Los detenidos son dos hombres y una mujer, que están acusados de un delito de atentado a la autoridad y que durante la jornada de hoy serán puestos a disposición de los tribunales.

La ministra chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, recordó por su parte que el Gobierno se querelló en la causa y que durante la audiencia de formalización de este lunes solicitarán "las medidas cautelares más gravosas para los imputados".

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"Estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que estas sean ejercidas bajo la violencia, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia", subrayó la secretaria de Estado.

La agresión fue condenada de manera transversal por todos los sectores políticos y se produjo en medio de una preocupación creciente por el aumento de casos de violencia en las escuelas.

La misma semana del ataque, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para combatir la violencia en las escuelas, que ya está siendo discutido en el Parlamento y que incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y bolsos o la prohibición de portar prendas que tapen el rostro.