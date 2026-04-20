Ucrania informa de ataques a una refinería y dos buques de desembarco rusos

“Fue alcanzada una zona de depósitos”, se lee sobre el ataque a la refinería de Tuapsé en la nota publicada por el Estado Mayor, que informa también de un incendio como consecuencia del impacto.

Tuapsé está situada en la región de Krasnodar del sur de Rusia. Su refinería ya fue alcanzada en varias ocasiones durante la semana pasada en otros ataques ucranianos.

Según el Estado Mayor ucraniano, los bombardeos ucranianos de la pasada noche también alcanzaron dos buques de desembarco rusos en el puerto de Sebastopol de la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014.

Los ataques ucranianos también provocaron daños en un depósito de combustible de la misma Crimea y en almacenes de drones y de municiones del Ejército ruso en la parte ocupada de la región de Donetsk.