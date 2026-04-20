Un 16,6 % de las personas en Uruguay estuvo durante 2025 bajo la línea de pobreza

Así lo indica el informe de estimación de la pobreza por el método del ingreso, dado a conocer este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país suramericano.

Dicha metodología de medición no permite hacer una comparación con otros países de la región por ser diferente. De hecho, al presentar el anterior informe en 2024, las autoridades advirtieron que para comparar se debía recurrir a un algoritmo consistente a través de los países, como los de la Cepal o el Banco Mundial.

El nuevo informe del INE apunta también que un 13,2 % de los hogares estuvo en 2025 bajo la línea de pobreza y un 1,3 % lo hizo bajo la línea de indigencia.

En comparación con 2024, las personas bajo la línea de pobreza descendieron al pasar de 17,3 % a 16,5 %, aunque las que se encontraban bajo la línea de indigencia aumentaron del 1,5 % al 1,7 %.

Algo similar ocurrió en materia de hogares, donde los que se encontraban bajo la línea de pobreza pasaron del 13,4 % al 13,2 % y los que estuvieron bajo la línea de indigencia aumentaron del 1,2 % al 1,3 %.

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Al analizar la incidencia de la pobreza según grupos de edades y ascendencia étnico-racial, el informe detalla que un 29,1 % de los niños hasta los seis años se encuentra bajo la línea de pobreza.

También se encuentra así el 27,3 % de los menores de entre 6 y 12 años y el 26,5 % de los que tienen entre 13 y 17 años. En tanto, el 15 % de quienes tienen entre 18 y 64 años está bajo la línea de pobreza y el 6 % de los mayores de 65 años.

Por otra parte, el informe apunta a que el 28,7 % de las personas afrodescendientes que viven en Uruguay lo hacen bajo la línea de pobreza.

Finalmente, el documento apunta que el 9,7 % de los hombres que habitan el país suramericano lo hacen bajo la línea de pobreza, mientras que en mujeres la cifra asciende hasta el 16 %.