USA Rare Earth compra minera brasileña de tierras raras por unos 2.800 millones de dólares

El negocio incluye el pago de 300 millones de dólares en efectivo y 126,8 millones de acciones ordinarias de USAR de nueva emisión al precio del cierre del viernes pasado (19,95 dólares), lo que supone un valor total de 2.800 millones de dólares, según un comunicado enviado al mercado.

Serra Verde es propietario de la mina y la planta de procesamiento Pela Ema, en el estado de Goiás (centro), y produce un carbonato mixto de tierras raras, con una alta proporción de elementos valiosos como disprosio, terbio e itrio, siendo el único productor a gran escala fuera de Asia.

Estos materiales son clave para la producción de imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, robots, drones, aires acondicionados de alta eficiencia, así como en otras aplicaciones tecnológicas en semiconductores, defensa y energía nuclear.

Se espera que la adquisición se cierre en el tercer trimestre de este 2026, sujeta a las condiciones habituales y a las aprobaciones de los órganos regulatorios correspondientes.

De acuerdo con USAR, está previsto que Serra Verde genere entre 550 y 650 millones de dólares en ebitda (resultado bruto de explotación) anualizado para finales de 2027.

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"La adquisición de Serra Verde representa un paso transformador para cumplir nuestra ambición de construir un campeón global y el socio de referencia en elementos de tierras raras, óxidos, metales e imanes", expresó Barbara Humpton, directora ejecutiva de USA Rare Earth, citada en la nota.

Humpton subrayó que la mina Pela Ema "es un activo único en su tipo y el único productor fuera de Asia capaz de suministrar los cuatro elementos magnéticos de tierras raras a escala" y servirá como piedra angular de la seguridad global del suministro de tierras raras".

Thras Moraitis, director ejecutivo de Serra Verde, aseguró que la operación creará mayor valor para todas las partes interesadas, incluidos "accionistas, clientes, empleados, comunidades locales y Gobiernos de Brasil, Estados Unidos y aliados".

La operación en la mina cuenta con todos los permisos necesarios y comenzó su producción en 2024, tras más de 1.100 millones de dólares en inversión de capital.

Serra Verde también logró un paquete de financiación de 565 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), institución vinculada al Gobierno de EE.UU. que apoya proyectos estratégicos fuera del país.

Se estima que Brasil tiene las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo -la gran mayoría inexploradas-, por detrás de China, líder mundial también en el apartado de refino.

Esta compra se produce en plena carrera por parte de las grandes potencias mundiales por asegurarse el suministro de elementos, como litio, cobalto, níquel, grafito, neodimio, disprosio, praseodimio, europio y terbio.