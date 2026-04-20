Yolanda Díaz alerta en México de creciente desapego juvenil frente a la democracia

Durante su visita a México, donde participó en la mesa redonda 'Gobernanza Democrática’, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Díaz sostuvo que la democracia debe trascender la dimensión formal y “entrar en cada casa, en cada hogar, en cada empresa”, con políticas públicas capaces de mejorar la vida de las personas.

“La democracia y la gobernanza democrática, el arte de la gobernanza democrática, es solventar los problemas que son más difíciles, que son los de la cotidianidad", afirmó.

La ministra situó la vivienda como el principal foco actual de desigualdad en España.

"La vivienda es el principal problema de desigualdad social hoy en España", aseguró, al tiempo que defendió medidas como la congelación de los alquileres y otras iniciativas para aliviar la presión sobre las familias.

Díaz advirtió, asimismo. del desapego de la juventud hacia las instituciones democráticas y consideró "muy grave" que parte de las nuevas generaciones no perciban la democracia como una herramienta útil para transformar su realidad.

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"Si las instituciones no sirven, automáticamente esas personas se desafectan del sistema de vida", señaló, al insistir en la necesidad de que los poderes públicos respondan con eficacia a problemas como las listas de espera sanitarias o la precariedad salarial.

En su discurso, la vicepresidenta también vinculó la defensa democrática con la lucha feminista y con la regulación del entorno digital y la inteligencia artificial.

Alertó de que los algoritmos y determinadas plataformas pueden reproducir sesgos machistas y fomentar discursos de odio.

"Cuando un algoritmo es machista, que lo son, y manipulan conciencias, eso es violencia", afirmó, en referencia al impacto de las redes sociales en la opinión pública y, en particular, entre los jóvenes.

Díaz reivindicó además el cumplimiento de los compromisos políticos como una condición esencial para fortalecer la confianza ciudadana.

"(Que) los dirigentes incumplan lo que dicen que van a hacer genera una enorme desafección democrática", subrayó.

Antes de su participación en la UNAM, Díaz se reunió con el secretario de trabajo mexicano, Marath Bolaños, en la capital mexicana.