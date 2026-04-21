Al menos 11 detenidos en Nairobi por protestar contra la subida de precios del combustible

"Hasta ahora, hemos arrestado a once, y mañana los llevaremos al tribunal para ser acusados", afirmó desde el centro de la capital el comandante de la Policía de Nairobi, Issa Mohamud.

Decenas de manifestantes se congregaron durante la mañana cerca del Archivo Nacional de Kenia, en el centro de la ciudad, aunque fueron rápidamente dispersados por las fuerzas de seguridad, que mantuvieron un fuerte despliegue en la zona.

"Desde todos los rincones, puedo decir que la ciudad está tranquila", añadió Mohamud.

No obstante, algunos negocios en el centro de Nairobi cerraron por temor a disturbios, como los ocurridos durante las protestas lideradas por jóvenes de la generación Z entre junio de 2024 y julio de 2025.

Estas protestas se saldaron con al menos 128 muertes, según Amnistía Internacional (AI).

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La baja afluencia a esta nueva convocatoria de protestas pudo tener que ver con las lluvias matutinas caídas en la ciudad y por la falta de un liderazgo claro en la organización de la manifestación, convocada en línea y sin gran planificación.

Estas protestas estaban dirigidas contra la decisión de la EPRA de subir un 16 % y algo más del 24 % del precio de la gasolina y el diésel, respectivamente.

El presidente keniano, William Ruto, anunció el pasado viernes una reducción a la mitad del IVA sobre el combustible, del 16 al 8 %, lo que dejó el litro de gasolina en 197,6 chelines (1,3 euros), y el de diésel en 196,63 chelines (1,29 euros), a fin de amortiguar el encarecimiento de esos productos.

La guerra en Oriente Medio comenzó este 28 de febrero con ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, ofensiva a la que Teherán respondió con misiles y drones, además de bloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo.

A pesar de que el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, el tráfico no se ha reactivado a niveles previos a la guerra.