Bolivia denuncia daño de 2,6 millones de dólares por cobertura de ruta aérea a La Habana

La denuncia, que ya fue presentada ante el Ministerio Público, es fruto de una auditoría y fue dada a conocer por el viceministro de Transparencia, Yamil García, y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, de cuya cartera depende BoA.

García indicó que seis exautoridades del Gobierno de Luis Arce (2020-2025), cuyos nombres no reveló, están denunciadas ante la Fiscalía por los posibles delitos de "conducta antieconómica e incumplimiento de deberes".

El viceministro recordó que BoA comenzó a volar desde la ciudad oriental de Santa Cruz hacia La Habana en octubre de 2023 y mencionó que la apertura de la ruta debía estar precedida por un informe técnico "que acredite la rentabilidad de estas operaciones".

Según García, en septiembre de 2023, en vez del estudio técnico, se presentó otro documento que señaló que “el inicio de operaciones" hacia Cuba "se encuentra planificado de acuerdo al compromiso presidencial”.

"Esto demuestra que han sido razones ideológicas que se han impuesto por encima de las variables técnicas y que han ocasionado (un daño de) 18,4 millones de bolivianos (2,6 millones de dólares), pese a que el informe de viabilidad señalaba que con preferencia se tenía que aprobar otro tipo de rutas, como por ejemplo a Córdoba (Argentina) o a Bogotá", sostuvo.

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Cuando la ruta fue inaugurada, el entonces vicecanciller Freddy Mamani Machaca indicó que la estatal boliviana llegaba a La Habana "en el marco del fortalecimiento de las relaciones económico comerciales, de la cooperación, solidaridad, pero fundamentalmente de la reciprocidad".

"Cuba siempre fue solidaria con los países de la región, y en ese aspecto, esta ruta formará parte de esa solidaridad encarnada entre nuestros pueblos”, afirmó Mamani entonces.

Del monto total denunciado, por costos operativos, el daño asciende a 14,4 millones de bolivianos (unos 2 millones de dólares), ya que el avión asignado a la ruta era un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros, aunque su ocupación siempre fue baja, según la auditoría.

García mencionó como ejemplos que el 30 de noviembre de 2023 el avión voló "con solamente 17 pasajeros", en dos vuelos en febrero de 2024 transportó a no más de 24 personas e incluso el 19 de septiembre de 2024 fue "con tan solo 11 pasajeros".

A los 14,4 millones de bolivianos se suman otros 4 millones de bolivianos (más de 574.000 dólares) porque la aerolínea debía hacer pagos en La Habana en dólares y adquirió divisas en el mercado paralelo a un tipo de cambio de 17,5 bolivianos, frente a la cotización oficial de 6,96 bolivianos por dólar, según la denuncia.

"BoA se tomó la libertad de contratar a intermediarios financieros que le han cobrado 10 % adicional por realizar este tipo de operaciones cambiarias en el mercado paralelo", señaló el viceministro.

También denunció que en ese periodo, BoA hizo el "traslado físico de dinero" en efectivo por un monto total de 11,8 millones de bolivianos (1,6 millones de dólares) a La Habana "al margen de toda consideración del sistema bancario internacional".

Por esto, el National City Bank dispuso en 2023 "el cierre de las cuentas de BoA en el mercado internacional, debido a que presentaba este tipo de conductas y operaciones que no estaban de acuerdo a los estándares internacionales", añadió.

Paz, que tomó posesión en noviembre pasado, se alejó de los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que fueron aliados de las Administraciones de los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce.