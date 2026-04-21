Casi 37.000 llegadas de migración irregular a España por Mediterráneo y Atlántico en 2025

En la denominada ruta atlántica del África occidental, vía las Islas Canarias, hubo un descenso de 62 % de las llegadas, que fueron 17.788, además de 1.172 fallecidos (-4 %).

Antes de 2025, Marruecos, Mauritania y Senegal eran los principales países de embarque para la travesía por esta ruta, pero más recientemente los puntos de partida se han desplazado a Guinea, Guinea-Bissau y Gambia debido al endurecimiento de los controles fronterizos en el primer grupo de países, observó la organización.

Como comparación, esta ruta registró en años recientes cifras récord de llegadas a Europa, con el mayor incremento visto entre 2022 y 2023 (+ 155 %), periodo en el cual las llegadas irregulares pasaron de 16.000 a 40.000, aunque desde entonces han ido a la baja.

Las principales nacionalidades registradas el año pasado en esa ruta fueron de Mali, Senegal y Guinea, de acuerdo a la evaluación final de la OIM sobre el uso de rutas migratorias a nivel global en 2025.

Por la ruta del Mediterráneo occidental, que conduce a España peninsular, Islas Baleares y a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, las llegadas de migrantes se elevaron a 18.987, lo que en conjunto representó un 11 % más que en 2024.

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Sin embargo, las llegadas por tierra a Ceuta y Melilla aumentaron un 54 %, representando un 11 % del total de llegadas a España.

En 2025 la mayoría de migrantes eran salieron y eran originarios de Argelia (54 % de todas las llegadas), seguidos de marroquís (18 %) y Somalíes (9 %), de acuerdo a las informaciones de la OIM.

Por víctimas mortales, esta ruta experimentó registro 484 muertes y casos de desaparecidos.

Globalmente, la OIM señaló que casi 8.000 migrantes murieron en 2025 en rutas irregulares en todo el mundo, más del 40 % de ellos intentando llegar a Europa.