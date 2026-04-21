China expresa "seria preocupación" por normativa de exportación de armas letales de Japón

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que las recientes decisiones de Japón en materia de seguridad "han expuesto la contradicción" con su autodefinición como país pacífico y limitado a la autodefensa.

El portavoz añadió que la comunidad internacional "permanecerá altamente vigilante" ante lo que describió como una aceleración de la militarización japonesa, y subrayó que China se opone "firmemente" a este proceso.

Guo instó además a Tokio a tener en cuenta su pasado histórico y a actuar con prudencia para evitar generar inquietud entre sus vecinos, al tiempo que recordó que, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón adoptó restricciones estrictas sobre el desarrollo militar y la exportación de armamento.

El Gobierno japonés aprobó este martes una revisión de su normativa sobre la exportación de material defensivo que permitirá al país vender armas letales al extranjero, como misiles o buques de guerra, a socios con los que mantiene acuerdos de cooperación en defensa, previa autorización de las autoridades.

La reforma incluye además una cláusula que contempla la posibilidad de exportar armamento a países en conflicto si se dan "circunstancias especiales", lo que supone un cambio significativo respecto a las restricciones vigentes desde la Segunda Guerra Mundial.

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La medida se enmarca en la estrategia de seguridad adoptada por Tokio en 2022, que apostó por reforzar sus capacidades militares mediante el aumento del gasto en defensa y la adquisición de armamento avanzado.

China ha mostrado en los últimos años su preocupación por lo que considera una ampliación del papel militar de Japón, en medio de crecientes tensiones en Asia-Pacífico y de competencia estratégica en la región.

Pekín ha reiterado en múltiples ocasiones que, debido a su historia, Japón debe actuar con prudencia en materia de seguridad y contribuir a la estabilidad regional.