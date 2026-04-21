Condenado a cinco años de cárcel un periodista ruso por sobornar a su tío policía

El Tribunal Verj-Isetski de Yekaterimburgo (en los Urales) condenó a Alayárov, exsubdirector del diario regional Ura.ru, a cinco años de cárcel por sobornar a su tío, entonces jefe de la división de investigación criminal de un departamento de policía de esta ciudad.

El juez se adhirió a la petición de la Fiscalía y también impuso una multa al periodista de 1,2 millones de rublos (unos 16.000 dólares) y le prohibió ejercer la profesión durante cuatro años tras su liberación.

Según la investigación, Alayárov sobornó a su tío, Andréi Kárpov, con 120.000 rublos (cerca de 1.600 dólares) a cambio de varios informes.

Inicialmente, Alayárov negó los cargos alegando que el dinero se destinó para la medicación de su abuela, pero el 1 de abril admitió su culpabilidad.

Kárpov ya había admitido previamente su culpabilidad y testificó en contra del periodista.

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Alayárov, de 30 años, fue detenido en junio del año pasado tras un registro realizado en la redacción del diario regional fundado en 2006.

En diciembre, el diario despidió a parte de su equipo editorial tras cambiar de propietario después de los escándalos de corrupción destapados sobre sus anteriores dueños, los empresarios Artíom Bíkov y Alexéi Bobrov, a quienes se les confiscaron varias decenas de empresas.

El año pasado Ura.ru pasó a propiedad del grupo Readovka.