Condenan en Noruega a Tesla a pagar una indemnización por reducir la velocidad de recarga

Cada uno de los 115 denunciantes recibirá 50.000 coronas noruegas (4.545 euros) de la firma estadounidense, según informó la agencia NTB.

Tesla actualizó el software para sus modelos S en el verano de 2019 apelando a una mejora de la seguridad y un aumento de la duración de la batería, lo que provocó también una reducción de la velocidad de carga.

Cuatro propietarios de Telia S denunciaron a la compañía y el Supremo falló a su favor el año pasado, lo que hizo que otras 115 personas presentasen una demanda colectiva, que culminó con el veredicto de este martes.