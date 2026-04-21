Crece demanda y se disparan subastas en Canal de Panamá por crisis en Oriente Medio

Este martes hay 125 buques en espera para cruzar el Canal, 105 de ellos con su reserva establecida y 20 sin ella.

Lo normal es que unas 90 embarcaciones con cupo ya previsto aparquen a la espera de su tránsito, dijeron a EFE fuentes del paso navegable, que atribuyeron a decisiones de sus clientes el que estén llegando anticipadamente.

El Canal de Panamá, que une el Atlántico y el Pacífico, y por el que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, "atiende el aumento de la demanda de manera altamente confiable y segura, incluso en medio de la volatilidad del comercio global y las tensiones geopolíticas", indicó la vía.

En un comentario solicitado por EFE, el Canal precisó que en la primera mitad del año fiscal 2026 se registraron 6.288 tránsitos de buques, un 3,7 % más que en el mismo período anterior, y que el promedio de cruces diarios se situó en 34 en enero y en 37 en marzo, con "días pico que superaron los 40 tránsitos".

En este lapso, un "reducido número de buques" llegó sin reserva debido a decisiones a corto plazo impulsadas por las circunstancias del mercado, y tienen la opción de obtener una mediante el mecanismo de subasta.

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Es así que recientemente un buque de GLP (Gas Licuado de Petróleo) pagó cuatro millones de dólares en una subasta por su cupo, y dos buques tanqueros Aframax tres millones cada uno, de acuerdo con la información oficial.

Estos pagos millonarios en subastas, muy por encima del promedio de 130.000 dólares por cupo registrado entre octubre y febrero pasado, "reflejan cambios temporales del mercado y no es el resultado de una tarifa establecida por el Canal de Panamá".

"Los valores de las subastas se determinan por múltiples factores, incluida la urgencia y las prioridades comerciales de cada cliente, así como las condiciones más amplias de oferta y demanda en el comercio global, y consideran otros elementos como las tarifas de flete y los precios del combustible (bunker). En muchos casos, el valor del tiempo, particularmente para cargas de energía vinculadas a ventanas contractuales de entrega, puede superar ampliamente el precio de la subasta en sí", dijo el Canal.

En el año fiscal 2025, los ingresos del Canal alcanzaron los 5.705 millones de dólares, con alza del 14,4 % respecto al anterior, y los tránsitos por la vía sumaron 13.404.

El principal usuario del Canal es EE.UU., con alrededor del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.

El Canal, de 82 kilómetros de longitud, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países.