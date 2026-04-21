EEUU deja de ser el principal destino de las exportaciones suizas, que caen un 15,6 %

Según las estadísticas publicadas este martes por las aduanas suizas, las exportaciones a Alemania superaron a las dirigidas al mercado norteamericano, ya que aunque cayeron también, un 6,1 %, se elevaron a 10.170 millones de francos suizos (11.085 millones de euros).

Las exportaciones a la Unión Europea en su conjunto crecieron un 3,5 %, hasta sumar 37.524 millones de francos suizos (40.905 millones de euros), y las ventas a China cayeron un 9,8 % hasta los 3.584 millones de francos (3.906 millones de euros).

Estados Unidos impuso en agosto del pasado año aranceles a Suiza del 39 %, siendo el país centroeuropeo uno de los afectados con gravámenes más altos por parte de la Administración de Donald Trump, aunque tras arduas negociaciones Berna logró reducirlos al 15 % en noviembre.

Las tensiones arancelarias, unidas a otros factores, parecen haber contribuido a un repliegue general del comercio exterior suizo, ya que las exportaciones totales bajaron un 4,2 % hasta los 66.935 millones de francos (72.963 millones de euros), la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2021.

Las importaciones descendieron un 4,7 % hasta los 55.840 millones de francos (60.870 millones de euros).

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La mitad de las exportaciones pertenecieron al sector químico y farmacéutico, que fue uno de los que sufrió un mayor retroceso (-8,1 %), mientras que en segunda posición se mantuvieron relativamente estables las de maquinaria y electrónica, y en el tercer puesto incluso subieron las de relojería, un 2,1 %.